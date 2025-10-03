Відео
В Україну повернули ще понад 20 дітей — що розповіли про окупацію

В Україну повернули ще понад 20 дітей — що розповіли про окупацію

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 20:09
З окупації повернули 22 українських дітей — Єрмак
Діти тримають прапор України. Фото: Андрій Єрмак/X

Україна в рамках ініціативи BringKidsBackUA повернула додому ще 22 дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій. Серед них є діти, яких змушували навчатися за російськими програмами та переслідували за українське походження.

Про це повідомив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Х у п'ятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Врятували 22 українських дітей

22 дітей і підлітків були врятовані з окупованих територій у межах ініціативи Президента України BringKidsBackUA. Серед врятованих — 10-річний хлопчик, якому погрожували відправленням до Криму, 16-річний підліток з братом, чию сім’ю переслідували за відмову від російських паспортів, а також 14-річна дівчинка, яку принижували у школі через українське походження.

В Україну повернули ще понад 20 дітей — що розповіли про окупацію - фото 1
Допис Єрмака у X. Фото: скриншот

"Сьогодні всі врятовані діти перебувають у безпеці на контрольованій Україною території. Вони отримують психологічну підтримку та допомогу з документами", — зазначив Єрмак.

Він подякував організаціям Save Ukraine, Helping to Leave, the Joint Center for Coordination of Search and Release та всім міжнародним партнерам, які допомогли реалізувати цей етап. Єрмак наголосив, що Україна виконує місію Президента — повернути кожну дитину додому.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути трьох молодих людей віком 18, 19 і 20 років із тимчасово окупованих територій.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем обговорив питання повернення українських дітей.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
