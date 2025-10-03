Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украину вернули более 20 детей — что рассказали об оккупации

В Украину вернули более 20 детей — что рассказали об оккупации

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 20:09
Из оккупации вернули 22 украинских детей - Ермак
Дети держат флаг Украины. Фото: Андрей Ермак/X

Украина в рамках инициативы BringKidsBackUA вернула домой еще 22 детей и подростков с временно оккупированных территорий. Среди них есть дети, которых заставляли учиться по российским программам и преследовали за украинское происхождение.

Об этом сообщил Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Х в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Спасли 22 украинских детей

22 детей и подростков были спасены из оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины BringKidsBackUA. Среди спасенных — 10-летний мальчик, которому угрожали отправкой в Крым, 16-летний подросток с братом, чью семью преследовали за отказ от российских паспортов, а также 14-летняя девочка, которую унижали в школе из-за украинского происхождения.

В Україну повернули ще понад 20 дітей — що розповіли про окупацію - фото 1
Сообщение Ермака в X. Фото: скриншот

"Сегодня все спасенные дети находятся в безопасности на контролируемой Украиной территории. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами", — отметил Ермак.

Он поблагодарил организации Save Ukraine, Helping to Leave, the Joint Center for Coordination of Search and Release и всех международных партнеров, которые помогли реализовать этот этап. Ермак отметил, что Украина выполняет миссию Президента — вернуть каждого ребенка домой.

Напомним, что Украине удалось вернуть трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет с временно оккупированных территорий.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил вопрос возвращения украинских детей.

Андрей Ермак дети подростки оккупация возврат
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации