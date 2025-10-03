Из оккупации вернули 22 украинских детей - Ермак

Дети держат флаг Украины. Фото: Андрей Ермак/X

Украина в рамках инициативы BringKidsBackUA вернула домой еще 22 детей и подростков с временно оккупированных территорий. Среди них есть дети, которых заставляли учиться по российским программам и преследовали за украинское происхождение.

Об этом сообщил Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Х в пятницу, 3 октября.

Спасли 22 украинских детей

22 детей и подростков были спасены из оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины BringKidsBackUA. Среди спасенных — 10-летний мальчик, которому угрожали отправкой в Крым, 16-летний подросток с братом, чью семью преследовали за отказ от российских паспортов, а также 14-летняя девочка, которую унижали в школе из-за украинского происхождения.

Сообщение Ермака в X. Фото: скриншот

"Сегодня все спасенные дети находятся в безопасности на контролируемой Украиной территории. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами", — отметил Ермак.

Он поблагодарил организации Save Ukraine, Helping to Leave, the Joint Center for Coordination of Search and Release и всех международных партнеров, которые помогли реализовать этот этап. Ермак отметил, что Украина выполняет миссию Президента — вернуть каждого ребенка домой.

Напомним, что Украине удалось вернуть трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет с временно оккупированных территорий.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил вопрос возвращения украинских детей.