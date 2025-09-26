Трое юношей сбежали из-под оккупации - Ермак раскрыл детали

Юношей освободили из оккупации. Фото: Telegram Андрей Ермак

Украине удалось вернуть трех молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 лет. Их спасли с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram в пятницу, 26 сентября.

Реклама

Читайте также:

Пост Ермака. Фото: скриншот

Трое юношей сбежали из-под оккупации

Один из них оказался в ситуации, когда оккупационная администрация заставляла его идти на работу "по правилам", что фактически лишало всякой свободы. Другие двое жили в постоянном страхе принудительной мобилизации в российскую армию.

По словам Ермака, все трое осознавали: оставаться в оккупации означает потерю будущего и права на собственную жизнь. Сейчас они уже на свободной территории Украины, где получают поддержку, помощь с документами и доступ к необходимым услугам.

"Самое главное — у них снова есть шанс учиться, получать профессию и строить будущее, которое зависит только от них", — написал Ермак.

Напомним, 6 сентября Ермак сообщил, что из оккупации в Украину удалось вернуть большую группу детей.

А 3 сентября в Украину вернули также 17-летнего подростка. Он большую часть жизни провел в оккупации.