Троє юнаків втекли з-під окупації - Єрмак розкрив деталі

Юнаків звільнили з окупації. Фото: Telegram Андрій Єрмак

України вдалося повернути трьох молодих людей віком 18, 19 і 20 років. Їх врятували з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у п'ятницю, 26 вересня.

Пост Єрмака. Фото: скриншот

Троє юнаків втекли з-під окупації

Один із них опинився в ситуації, коли окупаційна адміністрація змушувала його йти на роботу "за правилами", що фактично позбавляло будь-якої свободи. Інші двоє жили в постійному страху примусової мобілізації до російської армії.

За словами Єрмака, всі троє усвідомлювали: залишатися в окупації означає втрату майбутнього та права на власне життя. Наразі вони вже на вільній території України, де отримують підтримку, допомогу з документами та доступ до необхідних послуг.

"Найголовніше — у них знову є шанс навчатися, здобувати професію й будувати майбутнє, яке залежить лише від них", — написав Єрмак.

Нагадаємо, 6 вересня Єрмак повідомив, що з окупації до України вдалося повернути велику групу дітей.

А 3 вересня в Україну повернули також 17-річного підлітка. Він більшу частину життя провів в окупації.