В Україну повернули полонених ветерана ЗСУ та нацгвардійця

В Україну повернули полонених. Фото: кадр з відео

На підконтрольну Україні територію успішно повернули 29-річного ветерана Збройних сил та 34-річного військовослужбовця Національної гвардії. Вони перебували в полоні на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко у Telegram.

За його словами, нацгвардієць понад три роки вважався зниклим безвісти. Насправді він утримувався в полоні та примусовій праці у одного з колаборантів. Інформацію про місцезнаходження ветерана ЗСУ після катувань отримала його мати, яка також служить у війську, та звернулася до Військового омбудсмана Ольги Решетилової. Саме під час перевірки було виявлено й місце перебування нацгвардійця.

Спецоперацію здійснили бійці Загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" за координації омбудсмана. Було проведено дві паралельні операції: обох військових виводили з різних місць, не розкриваючи їм деталей плану.

Представник загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" Артем Дибленко розповів: "Ми в стислі строки знайшли цих хлопців і розробили операцію з евакуації. Хлопців потрібно було "вкрасти" звідти дуже швидко, бо їм загрожувала небезпека".

Наразі обидва військові перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими відбувся 2 жовтня.

В СБУ та ГУР показали ексклюзивні кадри повернення українських захисників додому.