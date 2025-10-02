СБУ та Кирило Буданов показали кадри з обміну полоненими 2 жовтня

Повернення військових з полону. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У четвер, 2 жовтня, Україна здійснила черговий масштабний обмін полоненими. Обмін став результатом злагодженої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили СБУ та голова ГУР Кирило Буданов у Telegram.

СБУ показала кадри з обміну

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео, на якому зафіксовано момент повернення захисників та цивільних додому.

Цього разу на волю вийшли 205 українців — 185 військовослужбовців та 20 цивільних. Серед них воїни Збройних Сил, Нацгвардії та прикордонної служби, які обороняли Маріуполь, зокрема й "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них перебували в полоні ще з 2022 року, і тепер нарешті змогли обійняти своїх рідних.

"Життя кожного українця — найвища цінність. Ми працюємо над тим, щоб повернути з полону всіх громадян нашої держави", — зазначили в СБУ.

У ГУР розкрили деталі обміну

"Вітаю вдома! Звільнені сьогодні захисники обороняли країну на різних напрямках. Серед них оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони ЧАЕС", — написав Кирило Буданов.

За словами голови ГУР, практично всі визволені перебували в полоні ще з 2022 року. Кожен із них отримає необхідну медичну допомогу та відповідні виплати.

Кирило Буданов привітав українців із поверненням додому та зазначив, що робота із визволення усіх українців триває.

Раніше Президент України Володимир Зеленський продемонстрував, як проходив обмін полоненими.

Крім того, у Координаційному штабі розповіли деталі, хто саме повернувся додому з неволі.