Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В СБУ и ГУР показали эксклюзивные кадры по обмену пленными

В СБУ и ГУР показали эксклюзивные кадры по обмену пленными

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 23:30
СБУ и Кирилл Буданов показали кадры с обмена пленными 2 октября
Возвращение военных из плена. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В четверг, 2 октября, Украина осуществила очередной масштабный обмен пленными. Обмен стал результатом слаженной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили СБУ и глава ГУР Кирилл Буданов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

СБУ показала кадры с обмена

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео, на котором зафиксирован момент возвращения защитников и гражданских домой.

На этот раз на свободу вышли 205 украинцев — 185 военнослужащих и 20 гражданских. Среди них воины Вооруженных Сил, Нацгвардии и пограничной службы, которые защищали Мариуполь, в том числе и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года, и теперь наконец смогли обнять своих родных.

"Жизнь каждого украинца — высшая ценность. Мы работаем над тем, чтобы вернуть из плена всех граждан нашего государства", — отметили в СБУ.

В ГУР раскрыли детали обмена

"Поздравляю дома! Освобожденные сегодня защитники обороняли страну на разных направлениях. Среди них защитники Мариуполя и нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны ЧАЭС", — написал Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, практически все освобожденные находились в плену еще с 2022 года. Каждый из них получит необходимую медицинскую помощь и соответствующие выплаты.

Кирилл Буданов поздравил украинцев с возвращением домой и отметил, что работа по освобождению всех украинцев продолжается.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, как проходил обмен пленными.

Кроме того, в Координационном штабе рассказали детали, кто именно вернулся домой из неволи.

пленные Кирилл Буданов сбу ГУР обмен пленными
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации