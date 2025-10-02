СБУ и Кирилл Буданов показали кадры с обмена пленными 2 октября

Возвращение военных из плена. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В четверг, 2 октября, Украина осуществила очередной масштабный обмен пленными. Обмен стал результатом слаженной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили СБУ и глава ГУР Кирилл Буданов в Telegram.

СБУ показала кадры с обмена

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео, на котором зафиксирован момент возвращения защитников и гражданских домой.

На этот раз на свободу вышли 205 украинцев — 185 военнослужащих и 20 гражданских. Среди них воины Вооруженных Сил, Нацгвардии и пограничной службы, которые защищали Мариуполь, в том числе и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года, и теперь наконец смогли обнять своих родных.

"Жизнь каждого украинца — высшая ценность. Мы работаем над тем, чтобы вернуть из плена всех граждан нашего государства", — отметили в СБУ.

В ГУР раскрыли детали обмена

"Поздравляю дома! Освобожденные сегодня защитники обороняли страну на разных направлениях. Среди них защитники Мариуполя и нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны ЧАЭС", — написал Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, практически все освобожденные находились в плену еще с 2022 года. Каждый из них получит необходимую медицинскую помощь и соответствующие выплаты.

Кирилл Буданов поздравил украинцев с возвращением домой и отметил, что работа по освобождению всех украинцев продолжается.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, как проходил обмен пленными.

Кроме того, в Координационном штабе рассказали детали, кто именно вернулся домой из неволи.