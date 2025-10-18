В Украину вернули пленных ветерана ВСУ и нацгвардейца пленных

В Украину вернули пленных. Фото: кадр из видео

На подконтрольную Украине территорию успешно вернули 29-летнего ветерана Вооруженных сил и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Они находились в плену на временно оккупированной части Луганщины.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко в Telegram.

В Украину вернули пленных

По его словам, нацгвардеец более трех лет считался пропавшим без вести. На самом деле он содержался в плену и принудительном труде у одного из коллаборационистов. Информацию о местонахождении ветерана ВСУ после пыток получила его мать, которая также служит в армии, и обратилась к военному омбудсмену Ольге Решетиловой. Именно во время проверки было обнаружено и место пребывания нацгвардейца.

Спецоперацию осуществили бойцы Отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" при координации омбудсмена. Было проведено две параллельные операции: обоих военных выводили из разных мест, не раскрывая им деталей плана.

Представитель отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" Артем Дыбленко рассказал: "Мы в сжатые сроки нашли этих ребят и разработали операцию по эвакуации. Ребят нужно было "украсть" оттуда очень быстро, потому что им угрожала опасность".

Сейчас оба военные находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.

Напомним, последний обмен военнопленными состоялся 2 октября. В СБУ и ГУР показали эксклюзивные кадры возвращения украинских защитников домой.