Прогноз погоди в Україні на завтра 15 липня від Укргідрометцентру

В Україну йде потепління, але дощі ще будуть: погода від Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 15 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують потепління, але місцями ще можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 15 липня
Завтра в Україні дещо зростатиме тиск, внаслідок чого погода ставатиме стабільнішою, але місцями ще можливі грозові опади.
Попри те, що повітряні маси надходитимуть із північного заходу, прохолодна погода поступово відступатиме, змінюючись на літнє тепло.
Синоптики зазначили, що вночі та зранку в Карпатському регіоні та на сході місцями туман.
Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +23...+28 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через грози на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 15 липня буде теплою — до +25…+29 °C. Водночас місцями ще будуть короткочасні дощі.
Раніше кандидат медичних наук Людмила Смоліна зазначала, що із приходом спекотної погоди небезпека для здоров’я відчутно зростає не лише для літніх людей, а й для молодших. Підвищені температури здатні спричинити серйозні ускладнення.