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Головна Новини дня В Україну йде потепління, але дощі ще будуть: погода від Укргідрометцентру

В Україну йде потепління, але дощі ще будуть: погода від Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 18:48
Прогноз погоди в Україні на завтра 15 липня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 15 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують потепління, але місцями ще можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 15 липня

Завтра в Україні дещо зростатиме тиск, внаслідок чого погода ставатиме стабільнішою, але місцями ще можливі грозові опади

Прогноз погоди в Україні на 15 липня
Погода в Україні 15 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попри те, що повітряні маси надходитимуть із північного заходу, прохолодна погода поступово відступатиме, змінюючись на літнє тепло.

Синоптики зазначили, що вночі та зранку в Карпатському регіоні та на сході місцями туман.

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Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +23...+28 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через грози на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни.

Погода в Україні 15 липня
Оголошення небезпеки через грози. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, погода в Україні 15 липня буде теплою — до +25…+29 °C. Водночас місцями ще будуть короткочасні дощі.

Раніше кандидат медичних наук Людмила Смоліна зазначала, що із приходом спекотної погоди небезпека для здоров’я відчутно зростає не лише для літніх людей, а й для молодших. Підвищені температури здатні спричинити серйозні ускладнення.

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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