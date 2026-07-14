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Главная Новости дня В Украине наступает потепление, но дожди еще будут: погода от Укргидрометцентра

В Украине наступает потепление, но дожди еще будут: погода от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 18:48
Прогноз погоды в Украине на завтра 15 июля от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 15 июля, ожидается переменной облачностью. Синоптики прогнозируют потепление, но местами еще возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 15 июля

Завтра в Украине давление будет немного расти, в результате чего погода станет более стабильной, но местами еще возможны грозовые осадки.

Прогноз погоди в Україні на 15 липня
Погода в Украине 15 июля. Фото: Укргидрометцентр

Несмотря на то, что воздушные массы будут поступать с северо-запада, прохладная погода постепенно отступит, сменяясь летним теплом.

Синоптики отметили, что ночью и утром в Карпатском регионе и на востоке местами будет туман.

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Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +23…+28 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за гроз в Прикарпатье, Закарпатье и на юго-востоке страны.

Погода в Україні 15 липня
Объявление об опасности из-за гроз. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, погода в Украине 15 июля будет теплой — до +25…+29 °C. В то же время местами еще будут кратковременные дожди.

Ранее кандидат медицинских наук Людмила Смолина отмечала, что с приходом жаркой погоды опасность для здоровья ощутимо возрастает не только для пожилых людей, но и для более молодых. Повышенные температуры способны вызвать серьезные осложнения.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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