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Головна Новини дня Спека повертається: синоптик Діденко прогнозує завтра до +29 °C

Спека повертається: синоптик Діденко прогнозує завтра до +29 °C

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Дата публікації: 14 липня 2026 12:46
Погода в Україні 15 липня: Діденко прогнозує повернення спеки
Люди намагаються охолодитися під час літньої спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу,15 липня, в Україні очікується справжня літня погода з комфортним теплом. У більшості областей повітря прогріється до +25…+29 °C, а короткочасні дощі прогнозують лише місцями. У Києві істотних опадів не очікується, вдень буде доволі спекотно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 15 липня

У середу, 15 липня, в Україні переважатиме тепла літня погода без сильної спеки. У більшості регіонів температура повітря становитиме +25…+29 °C.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня в окремих областях температура може перевищити +30 °C.

У ніч проти 15 липня короткочасні дощі з грозами прогнозують у західних, південних і центральних областях. Вдень локальні опади можливі на сході країни, у Карпатах, а також на Вінниччині та Черкащині.

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На решті території України протягом дня утримається суха та тепла погода.

У Києві 15 липня істотних опадів не прогнозують. Максимальна температура повітря вдень становитиме +26…+27 °C.

За словами Наталки Діденко, в Україні встановиться характерна для середини липня погода з помірним теплом без надмірної спеки.

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Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що раніше в Українському гідрометцентрі повідомляли, що 14 липня в більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень становила +23…+28 °C, а в Києві — +25…+27 °C. Також синоптики попереджали про туман уночі та вранці на Закарпатті й у Карпатах.

Новини.LIVE також писали, що липень в Україні буде теплим, а в окремі дні повітря прогріватиметься до +33 °C. Водночас спекотну погоду періодично змінюватимуть короткочасні дощі та грози. Найвищі температури традиційно прогнозують для південних і східних регіонів країни.

Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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