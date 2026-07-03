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Головна Новини дня В Україну йде похолодання: погода принесе грози, зливи та шквали в регіони

В Україну йде похолодання: погода принесе грози, зливи та шквали в регіони

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 17:54
Синоптики попередили про грози та різке похолодання 4–5 липня
Люди під парасольками. Фото: Reuters

Упродовж найближчих двох діб в Україні прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з грозовими дощами, місцями зливами, градом і поривчастим вітром. Похолодання буде пов’язане з проходженням холодного атмосферного фронту та надходженням прохолодної повітряної маси з північних регіонів Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Meteoprog.

Україну накриє холодний фронт

За даними синоптиків, після періоду аномальної спеки в країні тимчасово встановиться більш комфортна температура, особливо в нічні години.

Водночас у більшості регіонів очікується посилення вітру західного та північно-західного напрямків, а також локальні грозові зливи різної інтенсивності.

Погода 4 липня: грози та шквали в регіонах

На заході України переважатиме суха погода, однак у районі Полісся вдень можливі невеликі дощі та грози. Температура вночі становитиме +8…+13 °С, удень +20…+25 °С.

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У північних областях у нічний час очікуються грозові дощі, вдень місцями опади. На Сумщині можливі помірні зливи. Температура повітря вночі +13…+18 °С, удень +21…+26 °С.

У центральних регіонах пройдуть грозові дощі. На Дніпропетровщині вдень можливі град і шквали 17–22 м/с. Температура вдень коливатиметься в межах +22…+27 °С, місцями до +31 °С.

На півдні та в Криму прогнозуються короткочасні грозові дощі, а також сильні зливи, град і шквали. Температура вдень сягатиме +24…+29 °С, у Криму до +32 °С.

У східних областях вдень очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи з градом і шквалами. Температура повітря вдень підніматиметься до +27…+32 °С.

В Україну йде похолодання: погода принесе грози, зливи та шквали в регіони - фото 1
Синоптична карта погоди на 4 липня. Фото: meteoprog.com

Погода 5 липня: локальні дощі та зниження температури

На заході країни вдень можливі короткочасні дощі та шквали до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °С, удень +21…+26 °С.

У північних областях місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура вночі +8…+13 °С, удень +20…+25 °С.

У центральній частині України очікуються локальні короткочасні дощі та грози. Температура вдень становитиме +22…+27 °С.

На півдні та в Криму переважатиме малохмарна погода без опадів. Температура вдень +23…+28 °С.

У східних регіонах місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень коливатиметься в межах +21…+26 °С.

Метеорологи зазначають, що зміна погодних умов пов’язана з проходженням холодного фронту, який тимчасово витіснить спекотне повітря та принесе в Україну прохолодніші повітряні маси з півночі Європи.

Новини.LIVE повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко наголошувала, у вихідні 4–5 липня в Україні переважатиме комфортна літня погода без сильної спеки. У більшості областей денна температура повітря становитиме +20…+25 °C, на півдні — +24…+29 °C. Водночас по всій території країни прогнозуються дощі.

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 3 липня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Геомагнітні збурення можуть вплинути на роботу технічних систем, а також на самопочуття людей, зокрема тих, хто має серцево-судинні захворювання або є метеозалежним.

дощ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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