В Україні очікуються дощі й похолодання

Жінка з парасолею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідні, 4 та 5 липня, прогнозується комфортна літня погода без сильної спеки. Температура повітря у більшості областей України вдень очікується +20...+25 градусів, на півдні +24...+29 вдень. Також по всій Україні очікуються дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Де і коли можуть йти дощі

Вітер північно-західного напрямку і в суботу, і в неділю буде помірним, часто рвучким. Дощі ймовірні переважно у південних та центральних областях. На західній частині, окрім Рівненщини та Волині, опади малоймовірні або будуть локальними.

"Спека відступає і вже завтра у більшості областей України вдень очікується +20+25 градусів, на півдні +24+29, хіба що в суботу на сході ще затримаються +26+31 градус. Але в неділю й там посвіжішає. Атмосферний фронт багатий на дощі, так і буде", — повідомила Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скріншот

У Києві 4-5 липня переважно без спеки, температура повітря вдень підніметься до +23…+24 °C. Періодичні грозові дощі очікують киян і в суботу, і в неділю.

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Така погода сприятлива для перебування на свіжому повітрі, а помірна температура без спеки забезпечить комфортні умови для щоденної активності.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні 2026 року прогнозуються лише дві тривалі та потужні магнітні бурі. Водночас фахівці попереджають, що в першій половині місяця можливі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Також Новини.LIVE писали, що цього лыта синоптики фіксували рекордно високі температури за весь період спостережень. Найбільше спека вдарила по західних і південно-західних областях, де температура повітря перевищувала +37 °С.