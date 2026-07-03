Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко прогнозирует дожди и похолодание в Украине

Синоптик Диденко прогнозирует дожди и похолодание в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 15:18
В Украине ожидаются дожди и похолодание
Женщина с зонтиком во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В Украине на выходных, 4 и 5 июля, прогнозируется комфортная летняя погода без сильной жары. Температура воздуха в большинстве областей Украины днем ожидается на уровне +20...+25 градусов, на юге — +24...+29 днем. Также по всей Украине ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Где и когда возможны дожди

Ветер северо-западного направления и в субботу, и в воскресенье будет умеренным, часто порывистым. Дожди вероятны преимущественно в южных и центральных областях. В западной части, кроме Ровенской области и Волыни, осадки маловероятны или будут локальными.

"Жара отступает, и уже завтра в большинстве областей Украины днем ожидается +20–+25 градусов, на юге +24–+29, разве что в субботу на востоке еще задержатся +26–+31 градус. Но в воскресенье и там станет прохладнее. Атмосферный фронт богат дождями, так и будет", — сообщила Наталья Диденко.

Синоптик Диденко прогнозирует дожди и похолодание в Украине - фото 1
Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: скриншот

В Киеве 4–5 июля в основном без жары, температура воздуха днём поднимется до +23…+24 °C. Периодические грозовые дожди ожидают киевлян и в субботу, и в воскресенье.

Читайте также:

Такая погода благоприятна для пребывания на свежем воздухе, а умеренная температура без жары обеспечит комфортные условия для повседневной активности.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле 2026 года прогнозируются лишь две продолжительные и мощные магнитные бури. В то же время специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

Также Новини.LIVE писали, что этим летом синоптики фиксировали рекордно высокие температуры за весь период наблюдений. Сильнее всего жара ударила по западным и юго-западным областям, где температура воздуха превышала +37 °С.

погода Наталка Диденко дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации