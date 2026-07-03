Потужна магнітна буря накриє Землю 3 липня

Головний біль під час сонечної активності. Фото: колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 3 липня, на Землі прогнозують помірну магнітну бурю рівня G2. Геомагнітний шторм може вплинути як на роботу технічних систем, так і на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання або є метеозалежним.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі в Україні 3 липня

За останню добу на Сонці зафіксували 12 спалахів — п'ять класу С та сім потужніших спалахів М-класу, найбільший із яких досяг рівня М8,7. Такі спалахи можуть викликати незначні радіоперешкоди на денному боці Землі та спричиняти сонячні радіаційні шторми.

Фахівці прогнозують, що геомагнітне поле протягом дня залишатиметься активним, а сонячна активність буде помірною з імовірністю виникнення навіть спалахів Х-класу.

Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Прогноз сонячної активності на 3 липня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалахів М-класу — 70%;

Ймовірність спалахів Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 96.

Вплив магнітних бур на самопочуття

У періоди магнітних бур деякі люди скаржаться на:

головний біль або мігрень;

загальну слабкість і швидку втомлюваність;

коливання артеріального тиску;

підвищену дратівливість або тривожність;

безсоння чи погіршення якості сну.

За прогнозами фахівців, буря такого рівня здатна спричинити короткочасні перебої в роботі радіозв'язку, окремих енергетичних систем і навігаційного обладнання. Також геомагнітні збурення можуть впливати на орієнтацію перелітних птахів та деяких видів тварин.

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Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж липня на Землі прогнозують періоди підвищеної геомагнітної активності. Через активну фазу 25-го сонячного циклу можливі потужні магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття людей та роботу технічних систем.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 4 липня, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 533808 (2007 ML24). Його діаметр становить майже 480 метрів, а мінімальна відстань до нашої планети сягне близько 3,5 мільйона кілометрів.