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Головна Новини дня Магнітні бурі 3 липня: Землю накриє геомагнітний шторм рівня G2

Магнітні бурі 3 липня: Землю накриє геомагнітний шторм рівня G2

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 13:31
Потужна магнітна буря накриє Землю 3 липня
Головний біль під час сонечної активності. Фото: колаж Новини.LIVE

У п'ятницю, 3 липня, на Землі прогнозують помірну магнітну бурю рівня G2. Геомагнітний шторм може вплинути як на роботу технічних систем, так і на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання або є метеозалежним.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі в Україні 3 липня

За останню добу на Сонці зафіксували 12 спалахівп'ять класу С та сім потужніших спалахів М-класу, найбільший із яких досяг рівня М8,7. Такі спалахи можуть викликати незначні радіоперешкоди на денному боці Землі та спричиняти сонячні радіаційні шторми.
Фахівці прогнозують, що геомагнітне поле протягом дня залишатиметься активним, а сонячна активність буде помірною з імовірністю виникнення навіть спалахів Х-класу.

Магнітні бурі 3 липня: Землю накриє геомагнітний шторм рівня G2 - фото 1
Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

Прогноз сонячної активності на 3 липня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність спалахів М-класу — 70%;
  • Ймовірність спалахів Х-класу — 20%;
  • Кількість сонячних плям — 96.

Вплив магнітних бур на самопочуття

У періоди магнітних бур деякі люди скаржаться на:

  • головний біль або мігрень;
  • загальну слабкість і швидку втомлюваність;
  • коливання артеріального тиску;
  • підвищену дратівливість або тривожність;
  • безсоння чи погіршення якості сну.

За прогнозами фахівців, буря такого рівня здатна спричинити короткочасні перебої в роботі радіозв'язку, окремих енергетичних систем і навігаційного обладнання. Також геомагнітні збурення можуть впливати на орієнтацію перелітних птахів та деяких видів тварин.

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Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж липня на Землі прогнозують періоди підвищеної геомагнітної активності. Через активну фазу 25-го сонячного циклу можливі потужні магнітні бурі, які можуть впливати на самопочуття людей та роботу технічних систем.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу, 4 липня, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 533808 (2007 ML24). Його діаметр становить майже 480 метрів, а мінімальна відстань до нашої планети сягне близько 3,5 мільйона кілометрів.

космос магнітні бурі Земля
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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