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Главная Новости дня Магнитные бури 3 июля: Землю накроет геомагнитный шторм уровня G2

Магнитные бури 3 июля: Землю накроет геомагнитный шторм уровня G2

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:31
3 июля Землю накроет мощная магнитная буря
Головная боль во время солнечной активности. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 3 июля, на Земле прогнозируется умеренная магнитная буря уровня G2. Геомагнитный шторм может повлиять как на работу технических систем, так и на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или является метеозависимым.

Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури в Украине 3 июля

За последние сутки на Солнце зафиксировали 12 вспышекпять класса С и семь более мощных вспышек М-класса, самая сильная из которых достигла уровня М8,7. Такие вспышки могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и вызывать солнечные радиационные штормы. Специалисты прогнозируют, что геомагнитное поле в течение дня будет оставаться активным, а солнечная активность будет умеренной с вероятностью возникновения даже вспышек Х-класса.

Магнитные бури 3 июля: Землю накроет геомагнитный шторм уровня G2 - фото 1
Головная боль у женщины. Фото:freepik.com

Прогноз солнечной активности на 3 июля:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 20%;
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышек М-класса — 70%;
  • Вероятность вспышек Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 96.

Воздействие магнитных бурь на самочувствие

В периоды магнитных бурь некоторые люди жалуются на:

  • головные боли или мигрень;
  • общую слабость и быструю утомляемость;
  • колебания АД;
  • повышенную раздражительность или тревожность;
  • бессонницу или ухудшение качества сна.

По прогнозам специалистов, буря такого уровня способна вызвать кратковременные перебои в работе радиосвязи, отдельных энергетических систем и навигационного оборудования. Также геомагнитные активности могут влиять на ориентацию перелетных птиц и некоторых видов животных.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение июля на Земле прогнозируются периоды повышенной геомагнитной активности. Из-за активной фазы 25-го солнечного цикла возможны мощные магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем.

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 4 июля, вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид 533808 (2007 ML24). Его диаметр составляет почти 480 метров, а минимальное расстояние до нашей планеты достигнет около 3,5 миллиона километров.

космос магнитные бури Земля
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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