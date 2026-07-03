К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астероид приближается к Земле. Фото: NASA

В субботу, 4 июля, вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид 533808 (2007 ML24). Его диаметр составляет почти 480 метров, а минимальное расстояние до нашей планеты достигнет примерно 3,5 миллиона километров.

Об этом сообщает американское космическое агентство NASA, передает Новини.LIVE.

Насколько опасен этот астероид

По информации американского космического агентства NASA, длина небесного тела составляет 479,2 метра. Несмотря на относительно безопасное расстояние, астероид отнесли к категории потенциально опасных. В NASA поясняют, что к этой категории относятся космические объекты, размер которых превышает 150 метров и которые пролетают на расстоянии менее 7,5 миллиона километров от Земли. Астероид 533808 (2007 ML24) соответствует обоим этим критериям.

Специалисты отмечают, что нынешний пролет не представляет угрозы для Земли, однако подобные объекты находятся под постоянным мониторингом из-за их больших размеров и потенциальной опасности в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируется повышенная солнечная активность, которая может вызвать серию магнитных бурь различной интенсивности. По прогнозам специалистов, геомагнитные колебания способны влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также периодически создавать помехи в работе систем связи, навигации и электронного оборудования.

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