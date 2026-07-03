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NASA зафіксувало наближення великого астероїда до Землі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 12:36
До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд
Астероїд наближається до Землі. Фото: NASA

У суботу, 4 липня, поблизу Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд 533808 (2007 ML24). Його діаметр становить майже 480 метрів, а мінімальна відстань до нашої планети сягне приблизно 3,5 мільйона кілометрів.

Про це повідомляє американське космічне агентство NASA, передає Новини.LIVE.

Наскільки небезпечним є цей астероїд

За інформацією американського космічного агентства NASA, довжина небесного тіла становить 479,2 метра. Незважаючи на відносно безпечну дистанцію, астероїд віднесли до категорії потенційно небезпечних. У NASA пояснюють, що до цієї категорії належать космічні об'єкти, які мають розмір понад 150 метрів і пролітають на відстані менш як 7,5 мільйона кілометрів від Землі. Астероїд 533808 (2007 ML24) відповідає обом цим критеріям.

Фахівці наголошують, що нинішній проліт не становить загрози для Землі, однак подібні об'єкти перебувають під постійним моніторингом через їхні великі розміри та можливість потенційної небезпеки в майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують підвищену сонячну активність, яка може спричинити серію магнітних бур різної інтенсивності. За прогнозами фахівців, геомагнітні коливання здатні впливати на самопочуття метеозалежних людей, а також періодично створювати перешкоди у роботі систем зв'язку, навігації та електронного обладнання.

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NASA астероїди Земля
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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