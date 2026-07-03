Синоптики предупредили о грозах и резком похолодании 4–5 июля

Люди под зонтиками. Фото: Reuters

В течение ближайших двух суток в Украине прогнозируется понижение температуры воздуха, а также нестабильная погода с грозовыми дождями, местами ливнями, градом и порывистым ветром. Похолодание будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта и притоком прохладной воздушной массы из северных регионов Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Украину накроет холодный фронт

По данным синоптиков, после периода аномальной жары в стране временно установится более комфортная температура, особенно в ночные часы.

В то же время в большинстве регионов ожидается усиление ветра западного и северо-западного направлений, а также локальные грозовые ливни различной интенсивности.

Погода 4 июля: грозы и шквалы в регионах

На западе Украины будет преобладать сухая погода, однако в районе Полесья днем возможны небольшие дожди и грозы. Температура ночью составит +8…+13 °С, днем +20…+25 °С.

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В северных областях ночью ожидаются грозовые дожди, днем местами осадки. В Сумской области возможны умеренные ливни. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днем +21…+26 °С.

В центральных регионах пройдут грозовые дожди. В Днепропетровской области днем возможны град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах +22…+27 °С, местами до +31 °С.

На юге и в Крыму прогнозируются кратковременные грозовые дожди, а также сильные ливни, град и шквалы. Температура днем достигнет +24…+29 °С, в Крыму до +32 °С.

В восточных областях днём ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни с градом и шквалами. Температура воздуха днём будет подниматься до +27…+32 °С.

Синоптическая карта погоды на 4 июля. Фото: meteoprog.com

Погода 5 июля: локальные дожди и понижение температуры

На западе страны днем возможны кратковременные дожди и шквалы до 15–20 м/с. Температура ночью составит +10…+15 °С, днем +21…+26 °С.

В северных областях местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура ночью +8…+13 °С, днем +20…+25 °С.

В центральной части Украины ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. Температура днём составит +22…+27 °С.

На юге и в Крыму будет преобладать малооблачная погода без осадков. Температура днем +23…+28 °С.

В восточных регионах местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днём будет колебаться в пределах +21…+26 °С.

Метеорологи отмечают, что изменение погодных условий связано с прохождением холодного фронта, который временно вытеснит жаркий воздух и принесет в Украину более прохладные воздушные массы с севера Европы.

Новини.LIVE сообщали, что синоптик Наталья Диденко подчеркивала, что в выходные 4–5 июля в Украине будет преобладать комфортная летняя погода без сильной жары. В большинстве областей дневная температура воздуха составит +20…+25 °C, на юге — +24…+29 °C. При этом по всей территории страны прогнозируются дожди.

Новини.LIVE информували, что в пятницу, 3 июля, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Геомагнитные возмущения могут повлиять на работу технических систем, а также на самочувствие людей, в частности тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или является метеозависимым.