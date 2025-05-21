Німеччина видала Україні підозрювану у справі про розкрадання 1200 гектарів під Києвом

Німеччина видала Україні підозрювану. Фото: НАБУ

Одна з фігуранток масштабної земельної афери, унаслідок якої було незаконно привласнено понад 1200 гектарів землі під Києвом на суму більш як 1,8 мільярда гривень, постала перед українським правосуддям. Йдеться про колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру в Київській області, яка з 5 березня 2024 року перебувала в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє НАБУ.

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Деталі справи

У березні 2025 року її затримали на території Федеративної Республіки Німеччина. Згодом німецькі компетентні органи задовольнили екстрадиційний запит України.

Передача підозрюваної відбулася на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова", де її передали детективам Національного антикорупційного бюро.

Після прибуття до України жінку доставили до суду, який ухвалив рішення про її тримання під вартою. Водночас суд визначив альтернативний запобіжний захід — внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Ця екстрадиція стала можливою завдяки злагодженій роботі НАБУ та САП у співпраці з правоохоронцями Німеччини та Польщі. Важливу роль у процесі відіграли Офіс Генерального прокурора, що виступав центральним органом у справі видачі, а також українське представництво Інтерполу.

За даними джерел "Української правди", ім'я екстрадованої — Людмила Приходько.

Нагадаємо, що колишньому заступнику керівника Офісу Президента, який обіймав посаду впродовж 2019–2024 років, інкримінують відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, а також одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Правоохоронці офіційно вручили йому підозру.

Крім того, Національне антикорупційне бюро викрило масштабну корупційну схему, пов’язану з отриманням хабарів за проведення оцінки земельних ділянок у Черкаській області. Як з’ясувалося, така практика мала системний характер і тривала протягом багатьох років.