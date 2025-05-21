Германия выдала Украине подозреваемую по делу о хищении 1200 гектаров под Киевом

Германия выдала Украине подозреваемую. Фото: НАБУ

Одна из фигуранток масштабной земельной аферы, в результате которой было незаконно присвоено более 1200 гектаров земли под Киевом на сумму более 1,8 миллиарда гривен, предстала перед украинским правосудием. Речь идет о бывшей начальнице Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, которая с 5 марта 2024 года находилась в международном розыске.

Об этом сообщает НАБУ.

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Детали дела

В марте 2025 года ее задержали на территории Федеративной Республики Германия. Впоследствии немецкие компетентные органы удовлетворили экстрадиционный запрос Украины.

Передача подозреваемой состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец-Корчева", где ее передали детективам Национального антикоррупционного бюро.

По прибытии в Украину женщину доставили в суд, который принял решение о ее содержании под стражей. В то же время суд определил альтернативную меру пресечения — внесение залога в размере 10 миллионов гривен.

Эта экстрадиция стала возможной благодаря слаженной работе НАБУ и САП в сотрудничестве с правоохранителями Германии и Польши. Важную роль в процессе сыграли Офис Генерального прокурора, который выступал центральным органом в деле выдачи, а также украинское представительство Интерпола.

По данным источников "Украинской правды", имя экстрадированной — Людмила Приходько.

Напомним, что бывшему заместителю руководителя Офиса Президента, который занимал должность в течение 2019-2024 годов, инкриминируют отмывание средств, полученных преступным путем, а также получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Правоохранители официально вручили ему подозрение.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило масштабную коррупционную схему, связанную с получением взяток за проведение оценки земельных участков в Черкасской области. Как выяснилось, такая практика имела системный характер и продолжалась в течение многих лет.