Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В українців затьмарилося бачення майбутнього країни — опитування arrow

В українців затьмарилося бачення майбутнього країни — опитування

29 грудня 2023 23:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В українців затьмарилося бачення майбутнього країни — опитування
Дівчата розгортають український прапор. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Результати недавнього опитування показують зміну поглядів українців щодо майбутнього їхньої країни. Згідно з цими даними, знизилася кількість громадян України, які переконані в тому, що через десять років їхня нація процвітатиме як частину Європейського союзу.

Опитування провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Читайте також:

Українці втрачають віру у майбутнє країни

Зі звіту КМІС випливає, що песимізм серед українців збільшився (з 5% до 19% зросла кількість тих, хто припускає, що через десять років Україна зіткнеться з економічними труднощами та масовою еміграцією населення). Проте, значна частина населення (73%), попри все, продовжує вірити у світле майбутнє своєї країни в рамках ЄС, хоча в жовтні 2022 року таких було більше — 88%.

опитування
Опитування про бачення майбутнього України. Фото: скриншот

Опитування також показало, що в усіх регіонах України більшість жителів залишається впевненою у благополучному майбутньому країни в ЄС. Найменша кількість оптимістів спостерігається на сході країни, де 67% виражають оптимістичні настрої (при цьому 25% дотримуються песимістичних поглядів). В інших регіонах оптимізм щодо майбутнього країни коливається в межах 73-76% (з песимістичними поглядами 16-19%).

опитування
Опитування про бачення майбутнього України. Фото: скриншот

Хто найбільше налаштований позитивно щодо майбутнього країни

Дослідження також свідчить про те, що оптимізм переважає серед українців усіх вікових категорій. Однак варто зазначити, що молоді респонденти віком від 18 до 29 років виявилися трохи схильнішими до песимізму: 68% з них висловлюють оптимістичні погляди на майбутнє України, тоді як 26% — песимістичні.

опитування
Опитування про бачення майбутнього України. Фото: скриншот

Нагадаємо, вже за кілька днів починається новий 2024 рік. Рік, що минає, став роком нових випробувань, викликів і навіть розчарувань. Проте більшість українців продовжують вірити у перемогу над російськими загарбниками.

Також ми писали, що серед політиків, посадових осіб та громадських діячів українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському (71%). На другому та третьому рядку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (65%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56%) відповідно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі