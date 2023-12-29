В українців затьмарилося бачення майбутнього країни — опитування

Дівчата розгортають український прапор. Фото: соцмережі

Результати недавнього опитування показують зміну поглядів українців щодо майбутнього їхньої країни. Згідно з цими даними, знизилася кількість громадян України, які переконані в тому, що через десять років їхня нація процвітатиме як частину Європейського союзу.

Опитування провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Зі звіту КМІС випливає, що песимізм серед українців збільшився (з 5% до 19% зросла кількість тих, хто припускає, що через десять років Україна зіткнеться з економічними труднощами та масовою еміграцією населення). Проте, значна частина населення (73%), попри все, продовжує вірити у світле майбутнє своєї країни в рамках ЄС, хоча в жовтні 2022 року таких було більше — 88%.

Опитування про бачення майбутнього України. Фото: скриншот

Опитування також показало, що в усіх регіонах України більшість жителів залишається впевненою у благополучному майбутньому країни в ЄС. Найменша кількість оптимістів спостерігається на сході країни, де 67% виражають оптимістичні настрої (при цьому 25% дотримуються песимістичних поглядів). В інших регіонах оптимізм щодо майбутнього країни коливається в межах 73-76% (з песимістичними поглядами 16-19%).

Опитування про бачення майбутнього України. Фото: скриншот

Хто найбільше налаштований позитивно щодо майбутнього країни

Дослідження також свідчить про те, що оптимізм переважає серед українців усіх вікових категорій. Однак варто зазначити, що молоді респонденти віком від 18 до 29 років виявилися трохи схильнішими до песимізму: 68% з них висловлюють оптимістичні погляди на майбутнє України, тоді як 26% — песимістичні.

Опитування про бачення майбутнього України. Фото: скриншот

Нагадаємо, вже за кілька днів починається новий 2024 рік. Рік, що минає, став роком нових випробувань, викликів і навіть розчарувань. Проте більшість українців продовжують вірити у перемогу над російськими загарбниками.

Також ми писали, що серед політиків, посадових осіб та громадських діячів українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському (71%). На другому та третьому рядку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (65%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56%) відповідно.