Кому з політиків та громадських діячів українці довіряють найбільше — опитування

Володимир Зеленський та українські політики. Фото: ОП

Серед політиків, посадовців та громадських діячів, українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському (71%). На другій та третій сходинці голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (65%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56%), відповідно.

Про це свідчать дані опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

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Кому українці довіряють найбільше

Результати опитування показали, що найбільше українців довіряють своєму президенту Володимиру Зеленському (71%), голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму (65%) та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі(56%). На четвертому місці волонтер та громадський діяч Сергій Притула (55%), а на п'ятому — радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк (52%).

Результати опитування. Фото: dif.org.ua

"Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Олексія Данілова (відповідно 44% і 30%), Василя Малюка (відповідно 41% і 21%), Рустема Умєрова (відповідно 35% і 22%), Ігоря Клименка (відповідно 31% і 21%). Частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє Ірині Верещук (відповідно 40% і 39%) та Ярославу Железняку (відповідно 19% і 21%) статистично значуще не відрізняються", — йдеться у повідомленні.

Кому українці не довіряють

Більшість опитаних українців заявили, що не довірять:

Юлії Тимошенко (85%),

Олексію Арестовичу (82%),

Юрію Бойку (81%),

Петру Порошенку (74%),

Мар'яні Безуглій (58,5%),

Давиду Арахамії (57%),

Андрію Єрмаку (54%).

Результати опитування. Фото: dif.org.ua

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до мера Києва Віталія Кличка (не довіряють йому 45%, довіряють 40%), прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля (відповідно 42% і 38%), голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (відповідно 41% і 28%), посадовця Олега Татарова (відповідно 34% і 10%), главі Фінансового комітету ВР Данила Гетьманцева (відповідно 33% і 20%), віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної (відповідно 23% і 17%), та політика Ростислава Шурми (відповідно 21% і 10%).

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати пресрелізу, який був присвячений опитуванню українців, якби вони зараз опинилися на перших президентських виборах у 1991 році. Результати можете переглянути тут.