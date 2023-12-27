Кому из политиков и общественных деятелей украинцы доверяют больше всего — опрос
Среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей, украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому (71%). На второй и третьей строчке глава Николаевской ОВА Виталий Ким (65%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (56%), соответственно.
Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.
Кому украинцы доверяют больше всего
Результаты опроса показали, что больше всего украинцев доверяют своему президенту Владимиру Зеленскому (71%), главе Николаевской ОВА Виталию Киму (65%) и министру иностранных дел Дмитрию Кулеби (56%). На четвертом месте волонтер и общественный деятель Сергей Притула (55%), а на пятом — советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк (52%).
"Чаще выражали доверие, чем недоверие, к Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), Игорю Клименко (соответственно 31% и 21%). Доли доверяющих и не доверяющих Ирине Верещук (соответственно 40% и 39%) и Ярославу Железняку (соответственно 19% и 21%) статистически значимо не отличаются", — говорится в сообщении.
Кому украинцы не доверяют
Большинство опрошенных украинцев заявили, что не доверят:
- Юлии Тимошенко (85%),
- Алексею Арестовичу (82%),
- Юрию Бойко (81%),
- Петру Порошенко (74%),
- Марьяне Безуглой (58,5%),
- Давида Арахамии (57%),
- Андрею Ермаку (54%).
Чаще выражали недоверие, чем доверие, к мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Украины Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41% и 28%), должностного лица Олега Татарова (соответственно 34% и 10%), главе Финансового комитета ВР Данилы Гетьманцева (соответственно 33% и 20%), вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной (соответственно 23 17%), и политика Ростислава Шурмы (соответственно 21% и 10%).
Напомним, недавно Киевский международный институт социологии опубликовал результаты пресс-релиза, посвященного опросу украинцев, если бы они сейчас оказались на первых президентских выборах в 1991 году. Результаты можно посмотреть здесь.
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