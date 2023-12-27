Кому из политиков и общественных деятелей украинцы доверяют больше всего — опрос

Владимир Зеленский и украинские политики. Фото: ОП

Среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей, украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому (71%). На второй и третьей строчке глава Николаевской ОВА Виталий Ким (65%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (56%), соответственно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

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Кому украинцы доверяют больше всего

Результаты опроса показали, что больше всего украинцев доверяют своему президенту Владимиру Зеленскому (71%), главе Николаевской ОВА Виталию Киму (65%) и министру иностранных дел Дмитрию Кулеби (56%). На четвертом месте волонтер и общественный деятель Сергей Притула (55%), а на пятом — советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк (52%).

Результаты опроса. Фото: dif.org.ua

"Чаще выражали доверие, чем недоверие, к Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), Игорю Клименко (соответственно 31% и 21%). Доли доверяющих и не доверяющих Ирине Верещук (соответственно 40% и 39%) и Ярославу Железняку (соответственно 19% и 21%) статистически значимо не отличаются", — говорится в сообщении.

Кому украинцы не доверяют

Большинство опрошенных украинцев заявили, что не доверят:

Юлии Тимошенко (85%),

Алексею Арестовичу (82%),

Юрию Бойко (81%),

Петру Порошенко (74%),

Марьяне Безуглой (58,5%),

Давида Арахамии (57%),

Андрею Ермаку (54%).

Результаты опроса. Фото: dif.org.ua

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Украины Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41% и 28%), должностного лица Олега Татарова (соответственно 34% и 10%), главе Финансового комитета ВР Данилы Гетьманцева (соответственно 33% и 20%), вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной (соответственно 23 17%), и политика Ростислава Шурмы (соответственно 21% и 10%).

Напомним, недавно Киевский международный институт социологии опубликовал результаты пресс-релиза, посвященного опросу украинцев, если бы они сейчас оказались на первых президентских выборах в 1991 году. Результаты можно посмотреть здесь.