У украинцев омрачилось видение будущего страны — опрос

Девушки разворачивают украинский флаг. Фото: соцсети

Результаты недавнего опроса показывают изменение взглядов украинцев относительно будущего их страны. Согласно этим данным, снизилось количество граждан Украины, которые убеждены в том, что через десять лет их нация будет процветать как часть Европейского союза.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Из отчета КМИС следует, что пессимизм среди украинцев увеличился (с 5% до 19% выросло число тех, кто предполагает, что через десять лет Украина столкнется с экономическими трудностями и массовой эмиграцией населения). Тем не менее значительная часть населения (73%), несмотря на все, продолжает верить в светлое будущее своей страны в рамках ЕС, хотя в октябре 2022 года таких было больше — 88%.

Опрос о видении будущего Украины. Фото: скриншот

Опрос также показал, что во всех регионах Украины большинство жителей остается уверенным в благополучном будущем страны в ЕС. Наименьшее количество оптимистов наблюдается на востоке страны, где 67% выражают оптимистические настроения (при этом 25% придерживаются пессимистических взглядов). В других регионах оптимизм по отношению к будущему страны колеблется в пределах 73-76% (с пессимистическими взглядами 16-19%).

Опрос о видении будущего Украины. Фото: скриншот

Кто больше всего настроен положительно касательно будущего страны

Исследование также указывает на то, что оптимизм преобладает среди украинцев всех возрастных категорий. Однако стоит отметить, что молодые респонденты в возрасте от 18 до 29 лет оказались немного более склонны к пессимизму: 68% из них выражают оптимистические взгляды на будущее Украины, тогда как 26% — пессимистические.

Опрос о видении будущего Украины. Фото: скриншот

Напомним, уже через несколько дней начинается новый 2024 год. Уходящий год стал годом новых испытаний, вызовов и даже разочарований. Тем не менее большинство украинцев продолжают верить в победу над российскими захватчиками.

Также мы писали, что среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому (71%). На второй и третьей строчке глава Николаевской ОВА Виталий Ким (65%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (56%) соответственно.