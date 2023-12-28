Доверяют ли украинцы телемарафону — опрос

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот из видео

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения, к которому были добавлены вопросы о доверии к телемарафону "Єдині новини". Всего было опрошено 1 200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает КМИС.

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Доверие украинцев к телемарафону

Доверие к телемарафону "Єдині новини" продолжает снижаться. В КМИС отметили, если между маем 2022 года и октябрем 2023 доля доверяющих снизилась с 69% до 48%, то к декабрю 2023 года показатель — 43%.

К тому же до 38% возросла доля тех, кто не доверяет телемарафону, а еще 19% — имеют неопределенное отношение.

"Впрочем, по состоянию на сейчас баланс доверия-недоверия остается положительным (то есть больше тех, кто ему доверяет, чем не доверяет)", — говорится в материале.

Опрос о доверии к телемарафону. Фото: КМИС

Опрос показал, что те, кто не доверяет Президенту Украины Владимиру Зеленскому, гораздо более критичны к телемарафону. Однако и среди тех, кто доверяет главе государства, "Єдиним новинам" выразили доверие 52%.

Опрос о доверии к телемарафону. Фото: КМИС

Во всех регионах примерно одинаковое количество населения (42-44%) доверяют телемарафону.

Опрос о доверии к телемарафону. Фото: КМИС

Напомним, уже через несколько дней начинается новый 2024 год. Уходящий год стал годом новых испытаний, вызовов и даже разочарований. Тем не менее большинство украинцев продолжают верить в победу над российскими захватчиками.

Также мы писали, что среди политиков, должностных лиц и общественных деятелей украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому (71%). На второй и третьей строчке глава Николаевской ОВА Виталий Ким (65%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (56%) соответственно.