Чи довіряють українці телемарафону — опитування

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот з відео

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки, до якого були додані запитання про довіру до телемарафону "Єдині новини". Загалом було опитано 1 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє КМІС.

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Довіра українців до телемарафону

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. У КМІС зазначили, якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник — 43%.

До того ж до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону, а ще 19% — мають невизначене ставлення.

"Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє)", — йдеться у матеріалі.

Опитування про довіру до телемарафону. Фото: КМІС

Опитування показало, що ті, хто не довіряє Президенту України Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону. Однак і серед тих, хто довіряє главі держави, "Єдиним новинам" висловили довіру 52%.

Опитування про довіру до телемарафону. Фото: КМІС

Загалом, у всіх регіонах приблизно однакова кількість населення (42-44%) довіряють телемарафону.

Опитування про довіру до телемарафону. Фото: КМІС

Нагадаємо, вже через кілька днів починається новий, 2024 рік. Рік, що минає, став роком нових випробувань, викликів і навіть розчарувань. Тим не менш більшість українців продовжують вірити у перемогу над російськими загарбниками.

Також ми писали, що серед політиків, посадовців та громадських діячів українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському (71%). На другій та третій сходинці голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (65%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56%), відповідно.