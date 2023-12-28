Чи довіряють українці телемарафону — опитування
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки, до якого були додані запитання про довіру до телемарафону "Єдині новини". Загалом було опитано 1 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє КМІС.
Довіра українців до телемарафону
Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. У КМІС зазначили, якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник — 43%.
До того ж до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону, а ще 19% — мають невизначене ставлення.
"Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє)", — йдеться у матеріалі.
Опитування показало, що ті, хто не довіряє Президенту України Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону. Однак і серед тих, хто довіряє главі держави, "Єдиним новинам" висловили довіру 52%.
Загалом, у всіх регіонах приблизно однакова кількість населення (42-44%) довіряють телемарафону.
Нагадаємо, вже через кілька днів починається новий, 2024 рік. Рік, що минає, став роком нових випробувань, викликів і навіть розчарувань. Тим не менш більшість українців продовжують вірити у перемогу над російськими загарбниками.
Також ми писали, що серед політиків, посадовців та громадських діячів українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському (71%). На другій та третій сходинці голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (65%) та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56%), відповідно.
Читайте Новини.LIVE!