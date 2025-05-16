В українській делегації прокоментували завершення переговорів із РФ

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

В українській делегації прокоментували завершення перемовин з Росією в Стамбулі. Зокрема делегація України заявила, що це ще не кінець.

Про це повідомило джерело Новини.LIVE в українській делегації.

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Після завершення переговорів між Україною та РФ в Стамбулі, в українські делегації натякнули, що, ймовірно, буде продовження.

"Це пауза, не кінець": переговори з РФ можуть ще продовжитися", — сказало джерело Новини.LIVE в українській делегації.

Раніше ми повідомляли, що вже завершилася зустріч між делегаціями України, РФ та Туреччини.

Крім того, Зеленський заявив, що якщо російська делегація не зможе забезпечити ніяких результатів під час переговорів, то світ повинен відповісти.