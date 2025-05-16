В украинской делегации прокомментировали завершение переговоров с РФ

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

В украинской делегации прокомментировали завершение переговоров с Россией в Стамбуле. В частности делегация Украины заявила, что это еще не конец.

Об этом сообщил источник Новини.LIVE в украинской делегации.

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После завершения переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле, в украинской делегации намекнули, что, вероятно, будет продолжение.

"Это пауза, не конец": переговоры с РФ могут еще продолжиться", — сказал источник Новини.LIVE в украинской делегации.

Ранее мы сообщали, что уже завершилась встреча между делегациями Украины, РФ и Турции.

Кроме того, Зеленский заявил, что если российская делегация не сможет обеспечить никаких результатов во время переговоров, то мир должен ответить.