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В украинской делегации намекнули на продолжение переговоров с РФ

16 мая 2025 15:34
Евтушенко Алина - редактор
В украинской делегации прокомментировали завершение переговоров с РФ
Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC
Евтушенко Алина - редактор

В украинской делегации прокомментировали завершение переговоров с Россией в Стамбуле. В частности делегация Украины заявила, что это еще не конец.

Об этом сообщил источник Новини.LIVE в украинской делегации.

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После завершения переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле, в украинской делегации намекнули, что, вероятно, будет продолжение.

"Это пауза, не конец": переговоры с РФ могут еще продолжиться", — сказал источник Новини.LIVE в украинской делегации.

Ранее мы сообщали, что уже завершилась встреча между делегациями Украины, РФ и Турции.

Кроме того, Зеленский заявил, что если российская делегация не сможет обеспечить никаких результатов во время переговоров, то мир должен ответить.

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