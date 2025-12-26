Відео
Україна
В Україні знову вимикатимуть світло — які завтра графіки

В Україні знову вимикатимуть світло — які завтра графіки

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:49
Відключення світла в Україні 27 грудня — як діятимуть графіки завтра
Електрики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть у більшості областях України завтра, 27 грудня. Причиною запроваджень заходів обмеження є наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram  у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 27 грудня

У більшості регіонів застосовуватимуться графіки погодинних відключих та обмеження потужності для промислових споживачів.

Однак в Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за адресою можна дізнатися на офіційний сторінках обленерего.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк повідомив, чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч.

Ранішем т.в.о Держенергонагляду Анатолій Замулко пояснив, чому в Україні наразі діють графіки відключення світла.

електроенергія Україна Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
