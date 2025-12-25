Чому в Україні діють графіки відключення світла — пояснення Держенергонагляду

Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко пояснив, чому в Україні наразі діють графіки відключення світла. За його словами, проблема не в генерації, оскільки вона працює вся.

Про це Анатолій Замулко розповів в ефірі "Ми — Україна" у четвер, 25 грудня.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Україні

"Що стосується загальної ситуації по генерації, працює у нас на сьогодні вся генерація. Ми вийшли на досить потужний показник при наявній доступній генерації, підкреслюю. Що стосується мережевих обмежень, на сьогодні вони, на превеликий жаль, залишаються", — зазначив Замулко.

За його словами, в більшості випадків мережеві обмеження спонукають до того, що змушені переходити до графіків відключення світла. Крім того, Україна виконує узгоджені перетоки з партнерами з ЄС та у разі потреби імпортує електроенергію для балансування системи.

Наразі обмеження для споживачів зберігаються через пошкодження мереж.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що ця зима стане найважчим випробуванням для енергосистеми з початку великої війни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштуватиме кіловат електрики для українців з 1 січня 2026 року та кому держава надаватиме пільги.