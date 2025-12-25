Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Проблема не в генерації — чому наразі діють графіки відключення

Проблема не в генерації — чому наразі діють графіки відключення

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 15:27
Чому в Україні діють графіки відключення світла — пояснення Держенергонагляду
Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко пояснив, чому в Україні наразі діють графіки відключення світла. За його словами, проблема не в генерації, оскільки вона працює вся.

Про це Анатолій Замулко розповів в ефірі "Ми — Україна" у четвер, 25 грудня.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Україні

"Що стосується загальної ситуації по генерації, працює у нас на сьогодні вся генерація. Ми вийшли на досить потужний показник при наявній доступній генерації, підкреслюю. Що стосується мережевих обмежень, на сьогодні вони, на превеликий жаль, залишаються", — зазначив Замулко.

За його словами, в більшості випадків мережеві обмеження спонукають до того, що змушені переходити до графіків відключення світла. Крім того, Україна виконує узгоджені перетоки з партнерами з ЄС та у разі потреби імпортує електроенергію для балансування системи.

Наразі обмеження для споживачів зберігаються через пошкодження мереж.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що ця зима стане найважчим випробуванням для енергосистеми з початку великої війни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштуватиме кіловат електрики для українців з 1 січня 2026 року та кому держава надаватиме пільги.

електроенергія Україна електропостачання відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації