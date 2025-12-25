Видео
Главная Новости дня Проблема не в генерации — почему действуют графики отключения

Проблема не в генерации — почему действуют графики отключения

Дата публикации 25 декабря 2025 15:27
Почему в Украине действуют графики отключения света — объяснение Госэнергонадзора
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Временно исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко объяснил, почему в Украине сейчас действуют графики отключения света. По его словам, проблема не в генерации, поскольку она работает вся.

Об этом Анатолий Замулко рассказал в эфире "Мы - Украина" в четверг, 25 декабря.

Читайте также:

Отключение света в Украине

"Что касается общей ситуации по генерации, работает у нас на сегодня вся генерация. Мы вышли на достаточно мощный показатель при имеющейся доступной генерации, подчеркиваю. Что касается сетевых ограничений, на сегодня они, к большому сожалению, остаются",- отметил Замулко.

По его словам, в большинстве случаев сетевые ограничения побуждают к тому, что вынуждены переходить к графикам отключения света. Кроме того, Украина выполняет согласованные перетоки с партнерами из ЕС и в случае необходимости импортирует электроэнергию для балансировки системы.

Сейчас ограничения для потребителей сохраняются из-за повреждения сетей.

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что эта зима станет самым тяжелым испытанием для энергосистемы с начала большой войны.

Ранее Новости.LIVE рассказывали, сколько будет стоить киловатт электричества для украинцев с 1 января 2026 года и кому государство будет предоставлять льготы.

электроэнергия Украина электроснабжение отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
