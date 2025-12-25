У ДТЕК попередили про найважчу зиму за всю війну - може не бути світло аж по 20 годин

Відновлення електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК

Нинішня зима стане найважчим випробуванням для енергосистеми з моменту повномасштабного вторгнення окупантів РФ. У деяких регіонах люди вже сидять без електрики по 15–20 годин на добу.

Такий невтішний прогноз озвучив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Половина потужностей знищена

Тімченко навів шокуючі цифри. Лише з вересня росіяни знищили або пошкодили понад 50% енергетичних потужностей України. Удари не припиняються.

Навіть за температури близько нуля система не витримує. Якщо вдарять морози, дефіцит стане катастрофічним.

Полювання на "секонд-хенд"

Головна проблема зараз — не лише ракети, а й відсутність обладнання. Немає чим замінити розбиті трансформатори, генератори та турбіни. Замовити нові неможливо — заводи не встигнуть їх виробити до кінця холодів.

"У нас немає часу запустити це у виробництво на цю зиму", — визнав Тімченко.

Тому ДТЕК діє нестандартно. Команди енергетиків терміново вирушили в турне Європою. Вони їздять по закритих та списаних теплових електростанціях країн ЄС. Мета одна: знайти будь-яке вживане обладнання, демонтувати його і терміново привезти в Україну.

Ставка на вітер

Тімченко також назвав стратегію виживання на майбутнє — це децентралізація. Компанія робить ставку на вітрову та сонячну енергетику.

Логіка проста: відновлення вугільної ТЕС після прильоту займає роки. Полагодити пошкоджену вітрову станцію можна за лічені дні. Саме тому, попри війну, ДТЕК продовжує будівництво найбільшої вітрової електростанції у Східній Європі.

Раніше повідомлялось, що в Україні, у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому Одещина найбільш уразливий регіон для атак по енергетиці.