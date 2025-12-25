Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Світла взимку не буде по 20 годин — у ДТЕК дали невтішний прогноз

Світла взимку не буде по 20 годин — у ДТЕК дали невтішний прогноз

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 04:28
У ДТЕК попередили про найважчу зиму за всю війну - може не бути світло аж по 20 годин
Відновлення електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК

Нинішня зима стане найважчим випробуванням для енергосистеми з моменту повномасштабного вторгнення окупантів РФ. У деяких регіонах люди вже сидять без електрики по 15–20 годин на добу.

Такий невтішний прогноз озвучив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Половина потужностей знищена

Тімченко навів шокуючі цифри. Лише з вересня росіяни знищили або пошкодили понад 50% енергетичних потужностей України. Удари не припиняються.

Навіть за температури близько нуля система не витримує. Якщо вдарять морози, дефіцит стане катастрофічним.

Полювання на "секонд-хенд"

Головна проблема зараз — не лише ракети, а й відсутність обладнання. Немає чим замінити розбиті трансформатори, генератори та турбіни. Замовити нові неможливо — заводи не встигнуть їх виробити до кінця холодів.

"У нас немає часу запустити це у виробництво на цю зиму", — визнав Тімченко.

Тому ДТЕК діє нестандартно. Команди енергетиків терміново вирушили в турне Європою. Вони їздять по закритих та списаних теплових електростанціях країн ЄС. Мета одна: знайти будь-яке вживане обладнання, демонтувати його і терміново привезти в Україну.

Ставка на вітер

Тімченко також назвав стратегію виживання на майбутнє — це децентралізація. Компанія робить ставку на вітрову та сонячну енергетику.

Логіка проста: відновлення вугільної ТЕС після прильоту займає роки. Полагодити пошкоджену вітрову станцію можна за лічені дні. Саме тому, попри війну, ДТЕК продовжує будівництво найбільшої вітрової електростанції у Східній Європі.

Раніше повідомлялось, що в Україні, у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому Одещина найбільш уразливий регіон для атак по енергетиці. 

ДТЕК енергетика відключення світла світло електромережі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації