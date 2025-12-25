Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Света не будет по 20 часов — в ДТЭК дали неутешительный прогноз

Света не будет по 20 часов — в ДТЭК дали неутешительный прогноз

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 04:28
В ДТЭК предупредили о самой тяжелой зиме за всю войну — может не быть света аж по 20 часов
Восстановление электроснабжения. Иллюстративное фото: ДТЭК

Нынешняя зима станет самым тяжелым испытанием для энергосистемы с момента полномасштабного вторжения оккупантов РФ. В некоторых регионах люди уже сидят без электричества по 15-20 часов в сутки.

Такой неутешительный прогноз озвучил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью агентству Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Половина мощностей уничтожена

Тимченко привел шокирующие цифры. Только с сентября россияне уничтожили или повредили более 50% энергетических мощностей Украины. Удары не прекращаются.

Даже при температуре около нуля система не выдерживает. Если ударят морозы, дефицит станет катастрофическим.

Охота на "секонд-хенд"

Главная проблема сейчас — не только ракеты, но и отсутствие оборудования. Нечем заменить разбитые трансформаторы, генераторы и турбины. Заказать новые невозможно — заводы не успеют их произвести до конца холодов.

"У нас нет времени запустить это в производство на эту зиму", — признал Тимченко.

Поэтому ДТЭК действует нестандартно. Команды энергетиков срочно отправились в турне по Европе. Они ездят по закрытым и списанным тепловым электростанциям стран ЕС. Цель одна: найти любое подержанное оборудование, демонтировать его и срочно привезти в Украину.

Ставка на ветер

Тимченко также назвал стратегию выживания на будущее - это децентрализация. Компания делает ставку на ветровую и солнечную энергетику.

Логика проста: восстановление угольной ТЭС после прилета занимает годы. Починить поврежденную ветровую станцию можно за считанные дни. Именно поэтому, несмотря на войну, ДТЭК продолжает строительство крупнейшей ветровой электростанции в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что в Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по энергетике.

ДТЭК энергетика отключения света свет электросети
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации