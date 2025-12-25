В ДТЭК предупредили о самой тяжелой зиме за всю войну — может не быть света аж по 20 часов

Восстановление электроснабжения. Иллюстративное фото: ДТЭК

Нынешняя зима станет самым тяжелым испытанием для энергосистемы с момента полномасштабного вторжения оккупантов РФ. В некоторых регионах люди уже сидят без электричества по 15-20 часов в сутки.

Такой неутешительный прогноз озвучил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью агентству Bloomberg.

Половина мощностей уничтожена

Тимченко привел шокирующие цифры. Только с сентября россияне уничтожили или повредили более 50% энергетических мощностей Украины. Удары не прекращаются.

Даже при температуре около нуля система не выдерживает. Если ударят морозы, дефицит станет катастрофическим.

Охота на "секонд-хенд"

Главная проблема сейчас — не только ракеты, но и отсутствие оборудования. Нечем заменить разбитые трансформаторы, генераторы и турбины. Заказать новые невозможно — заводы не успеют их произвести до конца холодов.

"У нас нет времени запустить это в производство на эту зиму", — признал Тимченко.

Поэтому ДТЭК действует нестандартно. Команды энергетиков срочно отправились в турне по Европе. Они ездят по закрытым и списанным тепловым электростанциям стран ЕС. Цель одна: найти любое подержанное оборудование, демонтировать его и срочно привезти в Украину.

Ставка на ветер

Тимченко также назвал стратегию выживания на будущее - это децентрализация. Компания делает ставку на ветровую и солнечную энергетику.

Логика проста: восстановление угольной ТЭС после прилета занимает годы. Починить поврежденную ветровую станцию можно за считанные дни. Именно поэтому, несмотря на войну, ДТЭК продолжает строительство крупнейшей ветровой электростанции в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что в Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по энергетике.