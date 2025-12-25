В ДТЭК предупредили о самой тяжелой зиме за всю войну — может не быть света аж по 20 часов

Света не будет по 20 часов — в ДТЭК дали неутешительный прогноз
Нынешняя зима станет самым тяжелым испытанием для энергосистемы с момента полномасштабного вторжения оккупантов РФ. В некоторых регионах люди уже сидят без электричества по 15-20 часов в сутки.
Такой неутешительный прогноз озвучил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью агентству Bloomberg.
Половина мощностей уничтожена
Тимченко привел шокирующие цифры. Только с сентября россияне уничтожили или повредили более 50% энергетических мощностей Украины. Удары не прекращаются.
Даже при температуре около нуля система не выдерживает. Если ударят морозы, дефицит станет катастрофическим.
Охота на "секонд-хенд"
Главная проблема сейчас — не только ракеты, но и отсутствие оборудования. Нечем заменить разбитые трансформаторы, генераторы и турбины. Заказать новые невозможно — заводы не успеют их произвести до конца холодов.
"У нас нет времени запустить это в производство на эту зиму", — признал Тимченко.
Поэтому ДТЭК действует нестандартно. Команды энергетиков срочно отправились в турне по Европе. Они ездят по закрытым и списанным тепловым электростанциям стран ЕС. Цель одна: найти любое подержанное оборудование, демонтировать его и срочно привезти в Украину.
Ставка на ветер
Тимченко также назвал стратегию выживания на будущее - это децентрализация. Компания делает ставку на ветровую и солнечную энергетику.
Логика проста: восстановление угольной ТЭС после прилета занимает годы. Починить поврежденную ветровую станцию можно за считанные дни. Именно поэтому, несмотря на войну, ДТЭК продолжает строительство крупнейшей ветровой электростанции в Восточной Европе.
Ранее сообщалось, что в Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.
Напомним, мы сообщали, почему Одесская область наиболее уязвимый регион для атак по энергетике.
Читайте Новини.LIVE!