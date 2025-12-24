Відключення світла на завтра - де не буде світла 25 грудня

Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

В Україні,у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла на завтра

Зазначається, що причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.

Водночас енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли світло подається згідно з графіками.

Нагадаємо, що під час блекаутів українці можуть залишатися на зв'язку та користуватися смартфоном.

