Як вимикатимуть світло в Україні на Різдво — прогноз Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 20:24
Відключення світла на завтра - де не буде світла 25 грудня
Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

В Україні,у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:
Відключення світла на завтра

Зазначається, що причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.

Водночас енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли світло подається згідно з графіками.

Нагадаємо, що під час блекаутів українці можуть залишатися на зв'язку та користуватися смартфоном.

До цього стало відомо, що сонячні батареї використовують як спосіб стати незалежними від відключень світла.

сфера енергетики Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
