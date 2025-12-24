Відключення світла на завтра - де не буде світла 25 грудня

Як вимикатимуть світло в Україні на Різдво — прогноз Укренерго
В Україні,у четвер, 25 грудня, в усіх регіонах запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також графіки обмеження потужності будуть застосовані для промислових споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла на завтра
Зазначається, що причиною застосування обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які вплинули на стабільність роботи енергосистеми.
Водночас енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень для конкретних адрес споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли світло подається згідно з графіками.
Нагадаємо, що під час блекаутів українці можуть залишатися на зв'язку та користуватися смартфоном.
До цього стало відомо, що сонячні батареї використовують як спосіб стати незалежними від відключень світла.
