Отключение света на завтра - где не будет света 25 декабря

Как будут выключать свет на Рождество — прогноз Укрэнерго
В Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света на завтра
Отмечается, что причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, которые повлияли на стабильность работы энергосистемы.
В то же время энергетики отмечают, что ситуация может меняться. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.
Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет подается согласно графикам.
