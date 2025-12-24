Видео
Как будут выключать свет на Рождество — прогноз Укрэнерго

Как будут выключать свет на Рождество — прогноз Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 20:24
Отключение света на завтра - где не будет света 25 декабря
Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

В Украине, в четверг, 25 декабря, во всех регионах введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также графики ограничения мощности будут применены для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:
Как будут выключать свет на Рождество — прогноз Укрэнерго - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света на завтра

Отмечается, что причиной применения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, которые повлияли на стабильность работы энергосистемы.

В то же время энергетики отмечают, что ситуация может меняться. Время и объем отключений для конкретных адресов потребителям рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет подается согласно графикам.

Напомним, что во время блэкаутов украинцы могут оставаться на связи и пользоваться смартфоном.

До этого стало известно, что солнечные батареи используют как способ стать независимыми от отключений света.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
