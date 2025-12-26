Чи будуть вимикати світло на Новий рік — Сергій Нагорняк оцінив ситуацію в енергетиці

Свічка. Фото: Freepik

Новорічну ніч українці, ймовірно, буть зустрічати без відключень світла в оселях. Однак ситуація може змінитися через погодні умови або нові удари по енергетиці з боку Росії.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Чи плануються відключення світла в новорічну ніч

За словами нардепа, під час свят промислові підприємства майже не працюють, тому навантаження на енергосистему традиційно зменшується.

Водночас Нагорняк застеріг, що ситуація також буде залежати від зовнішніх факторів. Зокрема, на стабільність електропостачання можуть вплинути погодні умови, а також можливі нові атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Я думаю, що на Новий рік точно буде світло, тому що промисловість не працює. Зазвичай, у вихідні та святкові дні споживання стає меншим. Але ми не знаємо, яку стратегію має ворог та як довго протримається холодна погода. Якщо погода буде більш сприятлива, нам вдасться відновити", — сказав нардеп.

