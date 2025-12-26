Будут ли выключать свет на Новый год — Сергей Нагорняк оценил ситуацию в энергетике

Свеча. Фото: Freepik

Новогоднюю ночь украинцы, вероятно, буть встречать без отключений света в домах. Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или новых ударов по энергетике со стороны России.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Планируются ли отключения света в новогоднюю ночь

По словам нардепа, во время праздников промышленные предприятия почти не работают, поэтому нагрузка на энергосистему традиционно уменьшается.

В то же время Нагорняк предостерег, что ситуация также будет зависеть от внешних факторов. В частности, на стабильность электроснабжения могут повлиять погодные условия, а также возможны новые атаки врага на объекты энергетической инфраструктуры.

"Я думаю, что на Новый год точно будет свет, потому что промышленность не работает. Обычно, в выходные и праздничные дни потребление становится меньше. Но мы не знаем, какую стратегию имеет враг и как долго продержится холодная погода. Если погода будет более благоприятная, нам удастся восстановить", — сказал нардеп.

