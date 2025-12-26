Отключение света в Украине 27 декабря — как будут действовать графики завтра

В Украине снова будут выключать свет — какие завтра графики
Графики отключения света будут действовать в большинстве областей Украины завтра, 27 декабря. Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 26 декабря.
Отключения света в Украине 27 декабря
В большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Однако в Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.
