Отключение света в Украине 27 декабря — как будут действовать графики завтра

Графики отключения света будут действовать в большинстве областей Украины завтра, 27 декабря. Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Отключения света в Украине 27 декабря

В большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Однако в Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк сообщил, будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь.

Ранее в.и.о Госэнергонадзора Анатолий Замулко объяснил, почему в Украине сейчас действуют графики отключения света.