Главная Новости дня В Украине снова будут выключать свет — какие завтра графики

В Украине снова будут выключать свет — какие завтра графики

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 17:49
Отключение света в Украине 27 декабря — как будут действовать графики завтра
Электрики. Фото: ДТЭК

Графики отключения света будут действовать в большинстве областей Украины завтра, 27 декабря. Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Читайте также:

Отключения света в Украине 27 декабря

В большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Однако в Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк сообщил, будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь.

Ранее в.и.о Госэнергонадзора Анатолий Замулко объяснил, почему в Украине сейчас действуют графики отключения света.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
