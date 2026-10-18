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Головна Новини дня В Україні знову вимикатимуть світло: графіки на завтра

В Україні знову вимикатимуть світло: графіки на завтра

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18 жовтня 2026 23:53
Графіки відключення світла в Україні на завтра 19 жовтня ДТЕК
Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Україні діятимуть завтра, 19 жовтня. Заходи обмеження застосовуватимуть для промисловості та всіх категорій споживачів. Причиною є наслідки російських масованих ударів по енергетичних обʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 19 жовтня

Світло вимикатимуть у декількох областях України. З 06:00 по 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявляється за графіком.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 18 жовтня російські окупанти завдали удару по Тернопільській області. Ворожий обстріл спричинив пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури.

Раніше міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков припустив, скільки українці можуть бути без світла взимку. За його словами, відключення можуть бути по декілька годин, так і по декілька діб.

Україна обстріли Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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