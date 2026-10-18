В Україні знову вимикатимуть світло: графіки на завтра
Графіки відключення світла в Україні діятимуть завтра, 19 жовтня. Заходи обмеження застосовуватимуть для промисловості та всіх категорій споживачів. Причиною є наслідки російських масованих ударів по енергетичних обʼєктах.
Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.
Відключення світла в Україні 19 жовтня
Світло вимикатимуть у декількох областях України. З 06:00 по 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.
"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона зʼявляється за графіком.
Як писали Новини.LIVE, 18 жовтня російські окупанти завдали удару по Тернопільській області. Ворожий обстріл спричинив пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури.
Раніше міністр палива та енергетики України у 2005-2006 роках Іван Плачков припустив, скільки українці можуть бути без світла взимку. За його словами, відключення можуть бути по декілька годин, так і по декілька діб.