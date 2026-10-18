В Украине снова будут отключать свет: графики на завтра
Графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать завтра, 19 октября. Меры по ограничению будут применяться к промышленности и всем категориям потребителей. Причиной являются последствия массированных ударов России по энергетическим объектам.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.
Отключения электроэнергии в Украине 19 октября
Электроснабжение будет отключаться в нескольких областях Украины. С 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго призывают экономно расходовать электроэнергию, когда она поступает по графику.
Как писали Новини.LIVE, 18 октября российские оккупанты нанесли удар по Тернопольской области. Вражеский обстрел вызвал пожары на объектах энергетической инфраструктуры.
Ранее министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах Иван Плачков предположил, как долго украинцы могут оставаться без света зимой. По его словам, отключения могут длиться как несколько часов, так и несколько суток.