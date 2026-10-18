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Главная Новости дня В Украине снова будут отключать свет: графики на завтра

В Украине снова будут отключать свет: графики на завтра

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18 октября 2026 23:53
Графики отключения света в Украине на завтра 19 октября ДТЭК
Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать завтра, 19 октября. Меры по ограничению будут применяться к промышленности и всем категориям потребителей. Причиной являются последствия массированных ударов России по энергетическим объектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии в Украине 19 октября

Электроснабжение будет отключаться в нескольких областях Украины. С 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от одной до двух очередей.

"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призывают экономно расходовать электроэнергию, когда она поступает по графику.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 18 октября российские оккупанты нанесли удар по Тернопольской области. Вражеский обстрел вызвал пожары на объектах энергетической инфраструктуры.

Ранее министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах Иван Плачков предположил, как долго украинцы могут оставаться без света зимой. По его словам, отключения могут длиться как несколько часов, так и несколько суток.

Украина обстрелы Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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