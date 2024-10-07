Відключення світла 7 жовтня — в Укренерго назвали причини

Енергетики відновлюють лінію електропередач. Фото: ДТЕК

У понеділок, 7 жовтня, в Україні через негоду та бойові дії знеструмлено кілька сотень населених пунктів. Також зростає споживання електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Знеструмлено сотні населених пунктів

Енергетики зазначили, що через негоду знеструмлено 70 населених пунктів у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

"Через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлені 517 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що станом на ранок було зафіксовано зростання споживання електроенергії.

"Споживання електроенергії зростає. Сьогодні його рівень, станом на 9:30, був на 2,8% вищим, ніж попереднього робочого дня — 4 жовтня", — підкреслили у компанії.

Також там закликали користуватись потужними електроприладами лише з 10:00 до 16:00.



Стан в енергосистемі України. Фото: Укренерго

Нагадаємо, Національна комісія з енергетики та комунальних послуг готується до змін на ринку електроенергії. Зокрема, з 1 листопада очікується підвищення максимальних цін на світло.

Раніше ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго не буде обмежень світла в Україні. Він зробив прогноз, спираючись на погоду та умову відсутності масштабних російських атак.