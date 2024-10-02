Атака на ЗАЕС — в Укренерго заявили про відновлення живлення

Окупант на ЗАЕС. Фото: Reuters

Ремонтні бригади Укренерго відновили надійність живлення Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться в окупації. Пошкоджена повітряна лінія знову працює.

Про це це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у середу, 2 жовтня.

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"Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ — знову в роботі", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що вчора через російську атаку на енергооб’єкті була пошкоджена одна з повітряних ліній, яка живить ЗАЕС. Ремонтні бригади більше як добу чекали дозволу для початку ремонту та відновлення живлення.

А через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося лише сьогодні. Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 28 вересня невідомий безпілотник атакував ЗАЕС: він вдарив по одній з підстанцій.

У Міненерго зазначили, що атака призвела до знеструмлення лінії живлення АЕС. Це поставило її на межу блекауту.