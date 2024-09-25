Окупанти перетворили ЗАЕС на полігон для навчання операторів FPV-дронів

Російський окупант на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS

На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти влаштували майданчик для навчання майбутніх пілотів FPV-дронів. Удари по цілях воєнні злочинці відпрацьовують на мирному населенні Нікополя.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram у середу, 25 вересня.

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Росіяни використовують ЗАЕС як прикриття

Окупанти облаштували на Запорізькій атомній електростанції території, де відбуваються навчання пілотів FPV-дронів. А для відпрацювання навичок майбутні пілоти дронів використовують Нікополь, розташований в 11 км від ЗАЕС, на протилежному березі Дніпра.

"Ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними як полігон. Фактично для Росії ЗАЕС є прикриттям", — написав Коваленко.

Допис Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що всі реактори Запорізької атомної електростанції залишатимуться в стані "холодної зупинки" до завершення війни. Рішення ухвалене через постійну загрозу безпеці тимчасово окупованої станції.

Раніше Новини.LIVE писали, що незалежна експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки розповіла, що горіло на території Запорізької АЕС 11 серпня. За словами Ольги Кошарної, на території ЗАЕС росіяни свідомо підпалили генератор і запас палива для створення "ефектної картинки", у якій можна звинуватити Україну.