Оккупанты превратили ЗАЭС в полигон для обучения операторов FPV-дронов

Российский оккупант на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

На Запорожской атомной электростанции российские оккупанты устроили площадку для обучения будущих пилотов FPV-дронов. Удары по целям военные преступники отрабатывают на мирном населении Никополя.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram в среду, 25 сентября.

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Россияне используют ЗАЭС как прикрытие

Оккупанты обустроили на Запорожской атомной электростанции территории, где проходят обучение пилоты FPV-дронов. А для отработки навыков будущие пилоты дронов используют Никополь, расположенный в 11 км от ЗАЭС, на противоположном берегу Днепра.

"Эти пилоты терроризируют Никополь, используя украинский город с гражданскими как полигон. Фактически для России ЗАЭС является прикрытием", — написал Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что все реакторы Запорожской атомной электростанции будут оставаться в состоянии "холодной остановки" до завершения войны. Решение принято из-за постоянной угрозы безопасности временно оккупированной станции.

Ранее Новости.LIVE писали, что независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности рассказала, что горело на территории Запорожской АЭС 11 августа. По словам Ольги Кошарной, на территории ЗАЭС россияне сознательно подожгли генератор и запас топлива для создания "эффектной картинки", в которой можно обвинить Украину.