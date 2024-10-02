Атака на ЗАЭС – в Укрэнерго заявили о возобновлении питания

Энергетикам удалось восстановить питание поврежденной линии ЗАЭС
Ремонтные бригады Укрэнерго восстановили надежность питания находящейся в оккупации Запорожской атомной электростанции. Поврежденная воздушная линия снова работает.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в среду, 2 октября.
Ситуация на ЗАЭС
"Поврежденная в результате российских обстрелов воздушная линия 330 кВ — снова в работе", — говорится в сообщении.
Известно, что вчера из-за российской атаки на энергообъекте была повреждена одна из питающих ЗАЭС воздушных линий. Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для начала ремонта и возобновления питания.
А из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня. В настоящее время ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии.
Напомним, 28 сентября неизвестный беспилотник атаковал ЗАЭС: он ударил по одной из подстанций.
В Минэнерго отметили, что атака привела к обесточиванию линии питания АЭС. Это поставило ее на грань блэкаута.
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