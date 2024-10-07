Отключение света 7 октября — в Укрэнерго назвали причины

Энергетики восстанавливают линию электропередач. Фото: ДТЭК

В понедельник, 7 октября, в Украине из-за непогоды и боевых действий обесточены несколько сотен населенных пунктов. Также растет потребление электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Энергетики отметили, что из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.

"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро обесточены 517 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что на утро был зафиксирован рост потребления электроэнергии.

"Потребление электроэнергии растет. Сегодня его уровень, по состоянию на 9:30, был на 2,8% выше, чем в предыдущий рабочий день — 4 октября", — подчеркнули в компании.

Также там призывали пользоваться мощными электроприборами только с 10:00 до 16:00.

Состояние в энергосистеме Украины. Фото: Укрэнерго

Напомним, Национальная комиссия по энергетике и коммунальным услугам готовится к изменениям на рынке электроэнергии. В частности, с 1 ноября ожидается повышение максимальной цены на свет.

Ранее мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго не будет ограничений света в Украине. Он сделал прогноз, основываясь на погоде и условии отсутствия масштабных российских атак.