В Україні змінюють правила комендантської години — що відомо
Дата публікації: 16 січня 2026 08:57
Люди біля "Пунктів незламності". Фото: ДСНС України/Telegram
В Україні змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями під час комендантської години, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 16 січня.
"Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі".
Новина доповнюється...
