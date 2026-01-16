В Україні змінюють правила комендантської години

Люди біля "Пунктів незламності". Фото: ДСНС України/Telegram

В Україні змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями під час комендантської години, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 16 січня.

"Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі".

Новина доповнюється...