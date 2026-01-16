Відео
Головна Новини дня В Україні змінюють правила комендантської години — що відомо

В Україні змінюють правила комендантської години — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 08:57
В Україні змінюють правила комендантської години
Люди біля "Пунктів незламності". Фото: ДСНС України/Telegram

В Україні змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями під час комендантської години, але лише щоб дістатися до "Пунктів незламності".

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 16 січня.

Читайте також:

"Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі". 

Новина доповнюється...

Денис Шмигаль комендантська година обстріли пункт обігріву війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
