Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом — прогноз гендиректора Yasno

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Фото: кадр з відео

Ситуація зі світлом найближчим часом не покращиться. Деякі об'єкти енергетики відновити взагалі неможливо.

Про це розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю для РБК-Україна, яке опублікували у четвер, 15 січня.

Реклама

Читайте також:

Коваленко дав песимістичний прогноз щодо електроенергії

Як зазначає Коваленко, на стан енергосистеми впливають кілька важливих факторів. Найперше — це обстріли ворога по важливих об'єктах. Крім того, сильні морози перевантажують систему та збільшують кількість аварій. Гендиректор Yasno переконаний, що найближчим часом ситуація навряд чи покращиться.

"Якщо ми кажемо про тижні, я не впевнений, що можна очікувати якихось суттєвих покращень. В деяких випадках треба довгий час на відновлення, деякі об'єкти взагалі відновленню не підлягають", — наголосив Коваленко.

Він додав, що потрібно перечекати сильні морози. Тоді енергетика відчує полегшення.

"З іншого боку, в нас зараз -17 °C. Впродовж найближчих 10 днів ще мороз тримається. Але ми розуміємо, що мороз не може триматись 2 місяці. Ми вважаємо, що треба протриматися тижні, поки погода трішки покращиться", — зазначив Гендиректор Yasno.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна скликає Енергетичний Рамштайн. Допомога союзників має суттєво покращити ситуацію в енергетиці.

Також ми розповідали про те, що деякі будинки в Україні можуть стати об'єктами критичної інфраструктури. Це дасть змогу повернути їм опалення.