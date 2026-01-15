Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Коли чекати покращень зі світлом — гендиректор Yasno дав прогноз

Коли чекати покращень зі світлом — гендиректор Yasno дав прогноз

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 22:25
Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом — прогноз гендиректора Yasno
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Фото: кадр з відео

Ситуація зі світлом найближчим часом не покращиться. Деякі об'єкти енергетики відновити взагалі неможливо.

Про це розповів генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю для РБК-Україна, яке опублікували у четвер, 15 січня.

Реклама
Читайте також:

Коваленко дав песимістичний прогноз щодо електроенергії

Як зазначає Коваленко, на стан енергосистеми впливають кілька важливих факторів. Найперше — це обстріли ворога по важливих об'єктах. Крім того, сильні морози перевантажують систему та збільшують кількість аварій. Гендиректор Yasno переконаний, що найближчим часом ситуація навряд чи покращиться.

"Якщо ми кажемо про тижні, я не впевнений, що можна очікувати якихось суттєвих покращень. В деяких випадках треба довгий час на відновлення, деякі об'єкти взагалі відновленню не підлягають", — наголосив Коваленко.

Він додав, що потрібно перечекати сильні морози. Тоді енергетика відчує полегшення.

"З іншого боку, в нас зараз -17 °C. Впродовж найближчих 10 днів ще мороз тримається. Але ми розуміємо, що мороз не може триматись 2 місяці. Ми вважаємо, що треба протриматися тижні, поки погода трішки покращиться", — зазначив Гендиректор Yasno.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна скликає Енергетичний Рамштайн. Допомога союзників має суттєво покращити ситуацію в енергетиці.

Також ми розповідали про те, що деякі будинки в Україні можуть стати об'єктами критичної інфраструктури. Це дасть змогу повернути їм опалення.

електроенергія енергосистема YASNO відключення світла світло
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації