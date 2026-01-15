Україна скликає Енергетичний Рамштайн. Фото: Андрій Сибіга

МЗС спільно з Міненерго скликає Енергетичний Рамштайн. Це сталося на доручення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це повідомляє голова МЗС Андрій Сибіга у Facebook.

Енергетичний Рамштайн

"На доручення Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн", — говориться у повідомленні.

Сибіга додав, що під час нього розраховується отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання.

Нагадаємо, що до цього Президент Україна Володимир Зеленський визнав, що у столиці не було необхідної підготовки до надзвичайної ситуації в енергетиці.

А раніше влада повідомила, що покращення ситуації зі світлом очікується у Києві від сьогодні, 15 січня.