Головна Новини дня Україна скликає Енергетичний Рамштайн

Україна скликає Енергетичний Рамштайн

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 21:40
Україна скликає Енергетичний Рамштайн
Україна скликає Енергетичний Рамштайн. Фото: Андрій Сибіга

МЗС спільно з Міненерго скликає Енергетичний Рамштайн. Це сталося на доручення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це повідомляє голова МЗС Андрій Сибіга у Facebook.

Україна скликає Енергетичний Рамштайн - фото 1
Пост Сибіги. Фото: скриншот

Енергетичний Рамштайн

"На доручення Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо Енергетичний Рамштайн", — говориться у повідомленні.

Сибіга додав, що під час нього розраховується отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання.

Нагадаємо, що до цього Президент Україна Володимир Зеленський визнав, що у столиці не було необхідної підготовки до надзвичайної ситуації в енергетиці. 

А раніше влада повідомила, що покращення ситуації зі світлом очікується у Києві від сьогодні, 15 січня. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
